Kriminalität : Geldautomat in Schlagsdorf erneut gesprengt

von dpa

04. April 2018, 15:11 Uhr

Ein Geldautomat in Schlagsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist innerhalb von vier Monaten zum zweiten Mal gesprengt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand leiteten die Täter diesmal in der Nacht zu Mittwoch ein Gasgemisch in das Gerät und zündeten es an, wie die Polizei mitteilte. Aussagen über den entstandenen Schaden konnten die Beamten noch nicht machen. Im Januar war der Geldautomat schon einmal gesprengt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, werde derzeit geprüft.