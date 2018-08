Kriminalität : Geldautomat in Schweriner Bank gesprengt

von dpa

30. August 2018, 08:44 Uhr

In einer Bank in Schwerin ist in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhren die unbekannten Täter in einem dunklen Auto vor und hebelten eine Eingangstür auf. Dann machten sie sich an dem Automaten zu schaffen und brachten ihn wenig später zur Explosion. Ob die Täter Geld erbeuteten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.