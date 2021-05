Prozesse : Geldforderung gegen Diestel: Noch kein Urteil im Prozess

Im Rechtsstreit um Geldforderungen gegen den letzten DDR-Innenminister und Anwalt Peter-Michael Diestel am Landgericht Neubrandenburg wird ein weiterer Zeuge nötig.

Neubrandenburg | Wie Richter Christian Weidlich am Mittwoch am Landgericht erklärte, soll im August ein ehemaliger Anwaltspartner Diestels - der Vorgänger des Klägers Mario Genth - angehört werden. Dabei geht es darum, ob die Gesellschafteranteile des Zeugen bei dessen Ausscheiden in Potsdam an den Kläger übergegangen sind und Diestel davon gewusst habe. Ein zuletzt u...

