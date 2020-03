Theater : Gelungene Premiere von Schillers Räuber mit Szenenapplaus

Junge Tänzer und ein starker Appell: Am Rostocker Volkstheater ist Schillers Drama «Die Räuber» aufgeführt worden. Die Variante der Theatermacher stößt auf Interesse.

Avatar_prignitzer von dpa

08. März 2020, 10:43 Uhr

Mit einer ungewöhnlichen Inszenierung des Schauspiels «Die Räuber» von Friedrich Schiller hat das Volkstheater Rostock das Premierenpublikum im nahezu ausverkauften Großen Haus begeistert. Knapp 240 Jahre nach der Uraufführung wartete das Theater am Samstagabend mit einer Variante des Dramas um Liebe, Intrige und Tod auf, bei der die überwiegend jungen Schauspieler von Akteuren des Tanzlands Rostock und der Tanzcompagnie des Volkstheaters unterstützt wurden. «Die jungen Menschen haben sich gegenseitig vertrauensvoll hochgeschaukelt», lobte Volkstheater-Intendant Ralph Reichel das Geschehen auf der Bühne.

In dem Klassiker aus der Zeit von Sturm und Drang in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geht es um den Konflikt der ungleichen Brüder Karl und Franz Moor. Die beiden, herausragend dargestellt von Mario Lopatta und Lev Semenov, buhlen um die Gunst ihres alten, dem Tode nahen Vaters (Frank Buchwald).

Zunächst blieb die Inszenierung von Daniel Pfluger trotz des sichtbaren Einsatzes von Technik des 21. Jahrhunderts vergleichsweise nah am Original und damit auch im Sinne des jungen, von der Aufklärung getriebenen Friedrich Schiller. Wie Reichel sagte, hätten sich als ein Effekt dieses Herangehens schon Lehrer gemeldet, die die Aufführung in den Unterricht einbauen wollten.

Auch die zwei zentralen Frauenfiguren, Spiegelberg (Sonja Isemer) und Amalia von Edelreich (Natalja Joselewitsch), blieben erst in ihren klassischen Rollen. Szenenapplaus bekam Amalia am Ende für ihren Monolog und Appell für ein selbstbewusstes Auftreten von Frauen in der vielfach von Männern geprägten Gesellschaft.