Maschinenbau : Gemeinsamer Kampf um Caterpillar-Standorte beschlossen

Die Landeshauptstadt Kiel will gemeinsam mit Betriebsräten und der IG Metall für den Erhalt der Standorte des US-Maschinenbauers Caterpillar an der Förde sowie in Henstedt-Ulzburg und in Rostock kämpfen.

Kiel | Darauf verständigten sich die Partner am Montag bei einem Treffen in Kiel. Hintergrund ist die Ankündigung des Konzerns, den Bau bestimmter Motoren einzustellen. Damit sind insgesamt viele Hundert Arbeitsplätze an den genannten Standorten bedroht. In Kiel und Rostock sind nach Angaben der IG Metall rund 800 Menschen beschäftigt. „Zunächst geht es d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.