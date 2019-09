Brauchtum : Gemischte Nachfrage nach Hochzeitsterminen am 19.9.2019

Avatar_prignitzer von dpa

14. September 2019, 09:26 Uhr

Den Bund fürs Leben schließen an einem «krummen Schnapszahldatum» wie dem 19.9.19? Bei einigen Heiratswilligen ist das offenbar beliebt, aber überrannt werden die Standesämter nicht, wie eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. An der Nordspitze Rügens, wo das Amt Nord-Rügen Trauungen unter anderem vor maritimer Kulisse am Kap Arkona anbietet, sei der 19. September, ein Donnerstag, ausgebucht, sagte eine Standesbeamtin. Beliebt ist der Termin auch in Schwerin und Neubrandenburg. Anders dagegen in Rostock, dort sind am 19. September überhaupt keine Trauungen geplant.