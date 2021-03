Kirche : Generalvikar Thim leitet Erzbistum Hamburg kommissarisch

Generalvikar Ansgar Thim leitet derzeit kommissarisch das Erzbistum Hamburg.

Hamburg | Am Donnerstag hatte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße Papst Franziskus seinen Amtsverzicht angeboten. In der Leitung des Erzbistums werde Thim durch Alexander Becker, Verwaltungsdirektor des Erzbistums, und Weihbischof Horst Eberlein unterstützt, teilte das Erzbistum am Freitag mit. Im Rahmen seiner neuen Aufgabe habe Thim bereits erste Termine wah...

