Kriminalität : Gentest zur Tätersuche nach Vergewaltigung in Parchim

In Parchim sind im vergangenen Winter kurz hintereinander zwei junge Frauen vergewaltigt worden, die Tätersuche blieb bislang aber erfolglos. Deshalb starten die Ermittler am heutigen Montag auch im zweiten Fall bei der Suche nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger eine DNA-Reihenuntersuchung. Dazu wurden laut Staatsanwaltschaft 297 Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, die zur Tatzeit mit ihren Mobiltelefonen in der Funkzelle am Tatort eingeloggt waren, schriftlich aufgefordert.

von dpa

05. August 2019, 01:27 Uhr

Opfer war nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine 21-Jährige. Sie war in den Abendstunden des 1. Februar 2019 in Parchim von hinten angegriffen, zu Boden gestoßen und sexuell missbraucht worden. Die Tat stehe den bisherigen Ermittlungen zufolge aber nicht im Zusammenhang mit der Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens im Dezember 2018 ebenfalls in Parchim, hieß es. Auch in diesem Fall war ein Massengentest angeordnet worden, zu dem im Frühjahr mehr als 1000 Männer aufgerufen waren. Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.