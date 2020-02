Tourismus : Gepäck-Schließfächer in den Innenstädten von MV gefragt

Avatar_prignitzer von dpa

08. Februar 2020, 08:49 Uhr

Touristiker und der Handel in Mecklenburg-Vorpommern machen sich für mehr Schließfächer in Innenstädten und Urlaubsregionen stark. «In einigen Orten - darunter Prerow, Graal-Müritz oder Sassnitz - gibt es eine große Nachfrage und demzufolge auch schon entsprechende Planungen», sagte die Sprecherin des Landestourismusverbands, Katrin Hackbarth, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Tagesgäste fragten dort nach Möglichkeiten, um sich frei von Gepäck bequem an ihrem Ausflugsort bewegen zu können. Dies wäre auch ein zusätzlicher Anreiz, zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.