Justiz : Geplanter AfD-Parteitag beschäftigt Verwaltungsgericht

Weil die Stadt Neubrandenburg der AfD wieder nicht eine Halle für deren Landesparteitag vermieten will, beschäftigt der Streit zum wiederholten Male das Verwaltungsgericht Greifswald.

Neubrandenburg | Es sei ein Antrag der AfD auf einstweiligen Rechtsschutz eingegangen, bestätigte Gerichtssprecher Heinz-Gerd Stratmann am Donnerstag auf Anfrage. Mit einer Entscheidung sei in der kommenden Woche zu rechnen. Die AfD wollte am vorletzten Märzwochenende im Jahnsportforum in Neubrandenburg einen Parteitag mit 350 bis 400 Teilnehmern ausrichten. Die Ve...

