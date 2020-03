Prozesse : Gericht hört mutmaßliches Vergewaltigungsopfer als Zeugin

Mit der Vernehmung mehrerer Zeugen setzt das Landgericht Schwerin heute den Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann fort, der im September 2019 in Wismar eine Frau aus seinem Bekanntenkreis vergewaltigt haben soll. Unter den geladenen Zeugen ist auch das mutmaßliche Opfer.

Avatar_prignitzer von dpa

24. März 2020, 06:05 Uhr

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten zu Beginn des Prozesses vor, die 49-Jährige unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt zu haben. Dort bedrohte und verletzte er sie demnach mit einem Messer, zwang sie, sich auszuziehen und missbrauchte sie. Der Angeklagte bestreitet laut Verteidiger die Vorwürfe, wolle sich aber weiter dazu nicht äußern. Insgesamt hat das Gericht noch vier weitere Verhandlungstage bis Anfang April angesetzt.

Die mutmaßliche Geschädigte war am Abend der Tat zur Polizei gegangen. Der Mann wurde kurze Zeit später festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Den Ermittlungsunterlagen zufolge wurden in der Wohnung des Mannes, an dem vermeintlichen Tatmesser und unter den Fingernägeln der Frau DNA-Spuren sichergestellt.