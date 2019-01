Handel : Geschäfte in Ferienorten: sechs Sonntage weniger geöffnet

Die Geschäfte in den Ferienorten Mecklenburg-Vorpommerns dürfen künftig nur noch an 26 statt bisher 32 Sonntagen im Jahr öffnen. Außerdem wurde die Zahl der Orte und Ortsteile, die von der Bäderregelung profitieren, von 79 auf 72 reduziert. Darauf haben sich das Wirtschaftsministerium und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in viermonatigen Verhandlungen geeinigt, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin bekanntgab.

von dpa

09. Januar 2019, 16:11 Uhr

Die neue Bäderverkaufsordnung soll nach seinem Willen am 15. April in Kraft treten. Zuvor muss sie noch dem Kabinett und verschiedenen Interessenvertretungen vorgelegt werden. Die Kirchen hätten bereits Zustimmung signalisiert, sagte er. Die neue Bäderregelung soll zunächst fünf Jahre gelten. Die Gewerkschaft kündigte an, ihre Klage gegen die bisherige Regelung fallenzulassen, wenn die neue Regelung wie vereinbart in Kraft tritt.