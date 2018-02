Schifffahrt : Geschäftsführer des Deutschen Maritimen Zentrums berufen

Das Deutsche Maritime Zentrum, das künftig den Weg der maritimen Wirtschaft in die Zukunft flankieren soll, hat seinen ersten Geschäftsführer gefunden. Der 42-jährige Wolfgang Sichermann werde die Position am 1. April übernehmen, teilte der Verein Deutsches Maritimes Zentrum am Montag (DMZ) in Hamburg mit. Der promovierte Schiffbauingenieur war 13 Jahre lang in der Forschung und Entwicklung tätig, zuletzt als Bereichsleiter Produktmanagement bei Thyssenkrupp Marine Systems. Er soll den Aufbau des DMZ leiten, das 2019 seine Arbeit aufnehmen wird.

von dpa

12. Februar 2018, 13:14 Uhr

Das DMZ ist als Kompetenzzentrum und Denkfabrik für die maritime Wirtschaft geplant und soll die großen Themen des Wirtschaftsbereichs von der Digitalisierung bis zum Umweltschutz bearbeiten. Die Bundesregierung stellt dafür rund neun Millionen Euro bereit. «Das DMZ ist Teil einer umfassenden Zukunftsoffensive für die maritime Branche», sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU). «Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des gesamten maritimen Standortes zu fördern.»