Parteien : Geschäftsführer von Augustus Intelligence lässt Amt ruhen

Nach der Kritik an der Zusammenarbeit des CDU-Politikers Philipp Amthor mit dem IT-Unternehmen Augustus Intelligence lässt dessen Geschäftsführer sein Amt ruhen. Wolfgang Haupt ziehe sich zurück, um eine unabhängige Überprüfung zu unterstützen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Unternehmens. «Ziel ist, allen Stakeholdern anhand eines transparenten Berichts zu zeigen, dass Augustus seine Geschäfte in angemessener und verantwortungsvoller Weise führt», teilte das Unternehmen über eine PR-Firma mit. Interims-Chef wird Ramsey Taylor.

19. Juni 2020, 17:00 Uhr

Der junge CDU-Politiker Amthor ist wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen zuletzt massiv in die Kritik geraten. Nach einem Bericht des «Spiegels» hatte er für die Firma im Herbst 2018 mit einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um politische Unterstützung gebeten. Amthor bezeichnete seine Tätigkeit inzwischen als Fehler und hat die Zusammenarbeit nach eigenen Angaben beendet. Die ihm eingeräumten Aktienoptionen habe er zurückgegeben.