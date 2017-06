Wetter : Geschätzt 100 000 Euro Sturmschaden in Suckow

Eine Woche nach dem Unwetter dauern in Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Aufräumarbeiten noch an. «Wir haben das Gröbste beseitigt, aber lange noch nicht alles geschafft», sagte Bürgermeister Jürgen Kühl (parteilos) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Den Gesamtschaden durch die Windhose, die am 30. Mai abends bei einem Gewitter durch den Ort gezogen war, hat Kühl inzwischen auf etwa 100 000 Euro geschätzt.