Kriminalität : Geschlagene Frau ruft Beamte: Drogenplantage entdeckt

Durch Gewalt gegen eine junge Frau ist in Neubrandenburg ein Bekannter des Tatverdächtigen mit einer Hanfplantage aufgeflogen.

Neubrandenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, hatte die Neubrandenburgerin die Beamten am Donnerstag in ihre Wohnung in die Ihlenfelder Vorstadt gerufen, weil sie geschlagen geworden sein soll. Ihr 29-jähriger Partner war aber geflohen. Daraufhin suchten die Polizisten einen 19-jährigen Bekannten des Tatverdächtigen auf und nahmen dessen Wohnung im Rei...

