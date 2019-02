Landtag : Gesetzes- und Verordnungsdschungel wird immer dichter

von dpa

14. Februar 2019, 05:46 Uhr

Drei Jahre nach dem Start einer Kampagne der Landesregierung zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau fällt die Bilanz ernüchternd aus. Die Zahl der Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften ist sogar noch gewachsen, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag hervorgeht. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurden demnach 10 Gesetze aufgehoben und 42 neue in Kraft gesetzt. Bei der Schaffung von Verordnungen erwiesen sich die Beamten ebenfalls als fleißig: 73 wurden in den vergangenen drei Jahren neu erlassen und immerhin 78 gestrichen. Bei den Verwaltungsvorschriften gab es 141 Neuzugänge bei 120 Streichungen. Insgesamt stieg die Zahl der Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften um 58.