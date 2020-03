Kriminalität : Gestohlener Lkw-Kühlanhänger mit gefälschten Kennzeichen

Dank aufmerksamer Passanten hat die Polizei einen am Wochenende gestohlenen Lkw-Anhänger in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) wiederentdeckt. Der etwa 45 000 Euro teure Kühlzug wurde in einem Gewerbegebiet unweit der Autobahn 20 abgestellt und hatte bereits gefälschte Kennzeichen, wie die Polizei am Mittwoch in Neubrandenburg mitteilte. Der Trailer war am Samstag bei einer Spedition in Neubrandenburg verschwunden. In dem Zusammenhang war ein Fahrer mit einer Zugmaschine mit gefälschten deutschen Kennzeichen gefasst werden.

04. März 2020, 14:00 Uhr

Der 44-jährige polnische Fahrer war dabei beobachtet worden, wie er auf dem Hof der Spedition versucht hatte, einen weiteren Kühlanhänger im Wert von etwa 60 000 Euro anzuhängen und damit wegzufahren. Der Fahrer wurde festgenommen, war später aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Zugmaschine wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit weiteren Anhängerdiebstählen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg laufen. Die Ermittler vermuten organisierte Kriminalität aus Osteuropa hinter den Fällen.