Kriminalität : Gestohlener Sportwagen gestoppt: «Fantasie-Kennzeichen»

Avatar_prignitzer von dpa

11. November 2019, 12:34 Uhr

Sogenannte Fantasie-Kennzeichen haben ihn verraten. Ein 33-jähriger Fahrer eines Sportwagens ist am Montag einer Streife auf der A11 in Richtung Stettin (Szczecin) aufgefallen. Eine Überprüfung ergab: Die Kennzeichen des Wagens waren nie ausgegeben worden, der Wagen in Berlin gestohlen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Pasewalk sagte. Als der Wagen halten sollte, raste der Fahrer davon. Beamte hatten aber die A11 bei Pomellen an der Grenze bereits mit Streifenwagen und Nagelgurt blockiert. Kurz davor habe der 33-Jährige schließlich gestoppt und sich festnehmen lassen. Der Wagen im Wert von 30 000 Euro war im Oktober in Berlin gestohlen worden und wurde beschlagnahmt.