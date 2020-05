Tourismus : Gesundheitsämter bereiten sich auch Tourismusöffnung vor

Vor der Öffnung von Hotels am 18. Mai für Einheimische und dann eine Woche später für Gäste aus anderen Bundesländern laufen in Mecklenburg-Vorpommern die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dabei stehen die Maßnahmen zur Einhaltung der Kontaktbeschränkungen im Vordergrund. Wenn es doch zu Neu-Infektionen kommen sollte, hätten die zuständigen Gesundheitsämter die Möglichkeit, die Kontakte der Betroffenen schnell und sicher zurückzuverfolgen, sagte der Sprecher der Hansestadt Rostock, Ulrich Kunze, am Mittwoch. Zu Rostock gehört mit dem Warnemünde einer der Hotspots des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Mai 2020, 14:40 Uhr

Da bei jeder Zimmerbuchung und Tischbestellung Kontaktdaten hinterlassen werden, ließen sich die Infektionsketten anschließend nachvollziehen, erklärte Kunze. «Wir wissen, wer wann mit wem Kontakt hatte.» Dies sei auch dann gegeben, wenn es sich um Menschen aus anderen Bundesländern handeln sollte, dann würden die jeweiligen Ämter miteinander kommunizieren. Genaue Detailplanungen seien noch nicht möglich, weil die entsprechende Verordnung noch nicht vorliege.

«Wenn wir als örtliche Gesundheitsbehörde das Gefühl haben, dass die bestehenden Maßnahmen zum Schutz der Menschen nicht ausreichen, wird schnell gegengesteuert», sagte Kunze. Die Maßnahmen müssten der Lage angemessen, aber sie könnten auch sehr restriktiv sein. Dies könne bis zur Schließung etwa eines Hotels binnen weniger Stunden gehen. Kunze erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass in Rostock Mitte März eine Schule geschlossen wurde, vier Tage bevor die landesweite Verordnung in Kraft getreten war.