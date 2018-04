Gesundheit : Gesundheitspreis für Projekte für chronisch kranke Kinder

von dpa

18. April 2018, 16:42 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Der Gesundheitspreis Mecklenburg-Vorpommerns ist am Mittwoch für vier Projekte vergeben worden, die chronisch kranken Kindern und deren Familien das Leben erleichtern. Preisträger sind die Kinderfördertagesstätte «Gänseblümchen» in Rostock, der Elternkreis drogenabhängiger und drogengefährdeter Jugendlicher in Rostock, die Pro-Fil Kindernachsorge gGmbH in Schwerin sowie das Sozialpädiatrische Zentrum Vorpommern in Greifswald. Die mit zusammen 30 000 Euro dotierten Auszeichnungen wurden in Schwerin überreicht. Der Preis wurde zum dritten Mal von der AOK Nordost und der Ärztekammer ausgeschrieben. Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph sagte, trotz ihrer chronischen Erkrankung sollten Kinder ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft finden. «Dazu müssen sie bestmögliche Unterstützung erfahren und lernen, mit ihrer Krankheit zu leben.»