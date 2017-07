Prozesse : Getötetes Baby: Staatsanwalt legt Revision ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die 32-Jährige hatte vor Gericht zugegeben, das Mädchen nach der Geburt am 12. Dezember in ihrer Wohnung in einem Dorf bei Waren an der Müritz gewürgt und getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft gefordert, die Verteidigerin etwas weniger als drei Jahre. Das Gericht schätzte die Tat wegen der psychischen Belastung der Frau durch die Entbindung und anderer Umstände als minderschweren Fall ein und blieb deutlich unter der Forderung des Anklägers.

Ermittler hatten die Leiche des Kindes nach Hinweisen aus dem Umfeld der arbeitslosen Frau vier Tage nach dem Tod in einem Schrank in der Wohnung entdeckt. Der Lebensgefährte der Frau war nach Angaben des Gerichtes an der Schwangerschaft völlig desinteressiert gewesen. Beide hätten bis zuletzt auch Alkohol und Drogen konsumiert.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 08:48 Uhr