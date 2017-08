Agrar : Getötetes Jungrind: Wölfe als Übeltäter vermutet

Nach einem Bericht des Senders NDR 1 Radio MV handelt es sich bei dem gerissenen Tier um einen 200 Kilogramm schweren Jungochsen. Er sei zur Hälfte aufgefressen worden, zitierte der Sender den Geschäftsführer der Niendorfer Landerzeugergesellschaft, Hans-Werner Mau. Der Weidezaun sei nicht beschädigt gewesen.

Der Tierhalter kann dem Ministerium zufolge Kompensationszahlungen für das tote Rind erhalten. In der Nähe des Unternehmens haben zwei Wolfsrudel ihre Reviere. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass das Rudel aus der Lübtheener Heide vier Welpen aufzieht. Im Herbst 2016 wurde bereits auf einer benachbarten Weide ein Jungrind von Wölfen schwer verletzt. Damit sind in Mecklenburg-Vorpommern seit 2015 drei junge Rinder von Wölfen getötet worden. In zwei weiteren Fällen werden Wölfe als Verursacher nicht ausgeschlossen werden.

Wolfsübergriffe auf Rinderherden gelten als seltene Einzelfälle, da Rinder sehr wehrhaft. Derzeit wird laut Ministerium geprüft, ob dennoch zusätzliche Vorkehrungen zum Herdenschutz sinnvoll seien.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 17:51 Uhr