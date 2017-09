Bildung : GEW: Bildung und Teilhabe in Mittelpunkt stellen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft (GEW) hat die Parteien nach der Bundestagswahl aufgefordert, die Themen Bildung und Teilhabe in den Mittelpunkt zu rücken. Im Wahlkampf habe die Bildung kaum eine Rolle gespielt, kritisierte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner am Dienstag in Schwerin. «Spätestens jetzt sollten die regierenden Parteien die Sorgen der Menschen in unserem Land ernst nehmen.» Als Beispiele nannte sie die Einführung der kostenlosen Kita bei höchsten Qualitätsstandards, die Stärkung der Schulsozialarbeit, eine auskömmliche Ausstattung für die Inklusion beeinträchtigter Kinder in den Schulen sowie mehr Tarifbindung in allen Bildungsbereichen. «Im Land steht die SPD als Regierungspartei dazu im Wort, das umzusetzen, was sie auf Bundesebene nun in der Rolle der Opposition voranbringen will», sagte Lindner.