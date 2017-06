Verwaltung : Gewerkschaft erwartet Tarifeinigung für Beamte

Der Landesbeamtenbund erwartet in der dritten Verhandlungsrunde zur Übernahme des Tarifabschlusses der öffentlichen Angestellten am Donnerstag eine Einigung. Aus dem Finanzministerium gebe es Signale der Annäherung, sagte der Vorsitzende der dbb Beamtenbund und Tarifunion Mecklenburg-Vorpommern, Dietmar Knecht, am Dienstag in Schwerin.