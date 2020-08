Ernährung : Gewerkschaft kritisiert Fischverarbeiter-Schließung

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Schließungspläne der Gottfried Friedrichs KG (Hamburg) für das Werk in Waren an der Müritz scharf kritisiert. «Wir werden alles tun, um das zu verhindern» sagte NGG-Geschäftsführer Volker Dahms am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Waren. Es gehe um rund 140 Arbeitsplätze. Waren ist die größte Produktionsstätte des Fischverarbeiters in Deutschland. Nach Angaben des Betriebsrates wurden die Beschäftigten am Donnerstagnachmittag über die Pläne informiert. Zuvor hatten verschiedene Medien über die Entwicklung berichtet.

Avatar_prignitzer von dpa

13. August 2020, 20:07 Uhr