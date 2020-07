Bau : Gewerkschaft warnt vor Schwarzarbeit am Bau

Schwarzarbeit und Sozialbetrug in der Baubranche haben nach Angaben der IG Bauen-Agrar-Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern im vorigen Jahr einen Millionenschaden verursacht. Dem Staat und den Sozialkassen entgingen 13 Millionen Euro, wie die Gewerkschaft am Freitag unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium mitteilte. Demnach kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Stralsund 382 Baufirmen und leiteten 249 Ermittlungsverfahren ein.

31. Juli 2020, 17:03 Uhr