Tarife : Gewerkschaften erhöhen Druck im Tarifstreit

Die Angestellten im öffentlichen Dienst wollen mehr Geld. Doch bislang sperren sich die Arbeitgeber in Bund und Kommunen gegen die Forderungen. Das stachelt den Kampfeswillen an. Für Mecklenburg-Vorpommern wird der bislang größte Warnstreik erwartet.

von dpa

11. April 2018, 16:07 Uhr

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst legen die Gewerkschaften eine Gangart zu und erhöhen damit den Druck auf die Arbeitgeber. Für diesen Donnerstag haben Verdi und Beamtenbund die Angestellten in Kommunal- und Bundesbehörden in Mecklenburg-Vorpommern zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen. Bei der zentralen Kundgebung am Mittag in Schwerin erwarten die Organisatoren 800 Teilnehmer. Das wäre nach Angaben von Verdi-Sprecherin Diana Markiwitz im Land die bislang größte Arbeitskampfaktion in der laufenden Tarifauseinandersetzung.

Aus Schwerin wollen sich den Angaben zufolge neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung auch Erzieherinnen aus kommunalen Kitas beteiligen. Gut die Hälfte der Einrichtungen sei betroffen. Darüber seien die Eltern vorsorglich informiert worden. Teilweise sei für sogenannte Notgruppen die Betreuung organisiert worden, hieß es. Zu der Kundgebung auf dem Markt der Landeshauptstadt werden laut Verdi auch Verwaltungsangestellte aus umliegenden Kreisen und Ämtern, den bundeseigenen Wasser- und Schifffahrtsämtern sowie Mitarbeiter aus Krankenhäusern und von der Bundeswehr erwartet.

Die Gewerkschaften fordern für Beschäftigte der kommunalen und Bundesbehörden sechs Prozent mehr Geld, für die unteren Lohngruppen mindestens 200 Euro. Die bisherigen zwei Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis geblieben, da die Arbeitgeber die Forderungen für nicht erfüllbar halten. «Leider gibt es weiterhin kein positives Signal der Arbeitgeber», beklagte Markiwitz. Die Verhandlungen sollen am 15. und 16. April in Potsdam fortgesetzt werden.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommerns kritisierte den angekündigten Ausstand. Für die Arbeitsniederlegungen in Kindereinrichtungen fehle jegliches Verständnis. «Die Streiks sind unverhältnismäßig und treffen vor allem Eltern und Kinder», sagte Verbandsgeschäftsführerin Gabriele Axmann.

Nach ihren Angaben wurden in den ersten beiden Verhandlungsrunden «wie üblich» die Positionen ausgetauscht. Angesichts der hohen Forderungen sei es nicht ungewöhnlich, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften zwar erste Annäherungen, aber noch keine Ergebnisse erzielt hätten. Die Verschärfung des Konflikts sei daher nicht nötig. Die kommunalen Arbeitgeber seien zu angemessenen Lohnerhöhungen bereit. Laut Axmann sind in Mecklenburg-Vorpommern 270 im Verband organisierte kommunale Arbeitgeber mit mehr als 27 100 Beschäftigten und Auszubildenden von den Tarifverhandlungen betroffen.