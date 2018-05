Gewerkschaften : Gewerkschaften rufen zur Teilnahme an Demonstrationen auf

Der DGB Nord hat zur Teilnahme an insgesamt 29 Maifeiern, Familienfesten, Demonstrationen und Kundgebungen zum Tag der Arbeit im ganzen Norden aufgerufen. Dabei wird Gewerkschaftschef Uwe Polkaehn zusammen mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der neuen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) in Rostock erwartet. Der Demonstrationszug soll um 10.00 Uhr am Doberaner Platz starten, die Kundgebung ist für 12.00 Uhr am Kastanienplatz geplant.

von dpa

01. Mai 2018, 09:45 Uhr

Eines der zentralen Themen der Gewerkschaften ist die Forderung nach Abschaffung von Niedriglöhnen sowie Mini- und Midijobs. Sie böten keine Perspektive für die Zukunft. Genauso gehören nach Überzeugung des DGB Überstunden und die Überlastung im öffentlichen Dienst abgeschafft. Zudem müsste die Lohnlücke von 21 Prozent zwischen der Bezahlung von Frauen und Männern der Vergangenheit angehören.