Gewerkschaften : Gewerkschaften wollen 2019 «ein größeres Stück vom Kuchen»

Mit Forderungen nach höheren Einkommen und flexibleren Arbeitszeiten geht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in die Tarifverhandlungen des neuen Jahres. Man wolle dafür sorgen, «dass die Beschäftigten 2019 ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen», sagte der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, am Freitag in Hamburg. «Gerade im Norden und Nordosten, dem Lohnkeller der Nation, besteht hoher Nachholbedarf bei den Arbeitnehmereinkommen.» Das gehe nur mit «starken Gewerkschaften, die das Lohn- und Freizeitplus zusammen mit den Beschäftigten erkämpfen».

von dpa

28. Dezember 2018, 11:19 Uhr

Polkaehn verwies darauf, dass in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 44, 45 und 47 Prozent nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten unter dem Schutz eines Tarifvertrages stehe, und forderte ein «Comeback der Tarifkultur». Der Arbeitsmarkt brauche Regeln gegen prekäre Beschäftigung. «Tariftreue gehört dazu.» Mehr Tarifverträge bedeuteten auch mehr Fairness gegenüber Firmen, «die korrekt entlohnen und sich gegen Lohndumping behaupten».

Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger zog ein positives Fazit für das zu Ende gehende Tarifjahr. Neben einem durchschnittlichen Lohnplus von drei Prozent für 300 000 Beschäftigte in der Hansestadt hätten sich auch viele über flexiblere Arbeitszeitmodelle freuen können. «Die Uhr tickt bei jedem Menschen anders. Das Thema Arbeitszeit werden wir auch in kommenden Tarifrunden im Sinne der Beschäftigten einbringen.»

Im kommenden Jahr stehen im Norden Tarifverhandlungen unter anderem im Einzelhandel, dem Groß- und Außenhandel und dem Kfz-Gewerbe an.