Gesundheit : Glawe erwartet mehr Impfstoffe

In Erwartung steigender Impfstofflieferungen hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) Landkreise und kreisfreie Städte aufgefordert, die Kapazitäten in ihren Impfzentren auszulasten und bei Bedarf hochzufahren.

Schwerin | „Ziel ist es, die Impfstoffmengen unmittelbar an die Berechtigten zu verimpfen“, erklärte Glawe in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Zuletzt hatte es Kritik gegeben, weil das Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern spürbar hinter das anderer Bundesländer zurückgefallen war. Das Gesundheitsministerium hatte daraufhin die Vorratshaltung für die Zwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.