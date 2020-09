Gesundheit : Glawe: «Kinder-Portalpraxisklinik» hat sich bewährt

Die 2017 eröffnete sogenannte Kinder-Portalpraxisklinik am Kreiskrankenhaus Wolgast hat sich nach Ansicht von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bewährt. Die Öffnung des Kreiskrankenhauses für die ambulante und stationäre Versorgung sei eine entscheidende Möglichkeit, ein regionales Versorgungskrankenhaus zu einem regionalen Gesundheitszentrum weiterzuentwickeln, sagte Glawe am Donnerstag in Wolgast. Dort übergab er einen Fördermittelbescheid von einer halben Million Euro an eine neue Kinderpraxis unter anderem für den Bau eines Aufzugs.

10. September 2020, 16:51 Uhr