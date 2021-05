Schiffbau : Glawe zu MV Werften: Es wird ein positives Ergebnis geben

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat im Ringen um die Zukunft von MV Werften ein positives Ergebnis bis Ende Mai angekündigt.

Rostock | Er wolle dann eine Lösung mit Zustimmung von Werfteneigner Genting präsentieren. Er glaube auch an die Zustimmung der Bundes. „Und am Land wird es nicht scheitern“, sagte Glawe am Montag bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Rostock. „Wir haben prächtige Fortschritte gemacht.“ Er gehe davon aus, dass das Kreuzfahrtschiff „Global 1“ weitergebaut...

