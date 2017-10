Freizeit : Göhren lässt es funkeln: Bernsteinkönigin wird gewählt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Das Ostseebad Göhren auf der Insel Rügen krönt am Samstag (20.00 Uhr) eine neue Bernsteinkönigin. Neun Kandidatinnen bewerben sich um Krone und Amt. Die neue Königin - die 14. seit 1997 - wird das Ostseebad und die Insel Rügen dann für zwei Jahre auf Veranstaltungen und Messen repräsentieren, wie Berit Waschow von der Kurverwaltung Göhren sagte. Die Kandidatinnen, die nicht auf Rügen geboren sein, aber einen Bezug zur Insel haben müssen, werden sich in drei Runden präsentieren. Einer Vorstellungsrunde folgen eine Präsentation mit Bernsteinschmuck und eine in festlicher Abendmode.