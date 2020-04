Gesundheit : Gottesdienste und Dauercamper Themen im Kabinett

Die Landesregierung tagt am Dienstag über weitere Schritte aus dem Corona-Lockdown. Dabei stehen insbesondere Dauercamper, Friseursalons und Gottesdienste im Fokus.

28. April 2020, 06:30 Uhr

Das Kabinett in Schwerin will am Dienstag weitere Beschlüsse für Schritte aus dem Corona-Lockdown fassen. Für die bereits angekündigte Rückkehr von Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern nach MV und von Dauercampern auf die Plätze ab 1. Mai sollen die nötigen Verordnungen beschlossen werden, wie ein Regierungssprecher sagte. Dies treffe auch auf die Wiedereröffnung der Friseursalons zu, die für den 4. Mai angekündigt ist. «Hier laufen die Gespräche», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Die Corona-Verordnung werde derzeit überarbeitet. Außerdem sollen Gottesdienste wieder ermöglicht werden.

Bereits beschlossen ist die finanzielle Hilfe für von der Corona-Krise betroffene Sportvereine. Die dafür notwendigen Unterlagen sind nach Angaben des Landessportbundes (LSB) am Montag online gestellt worden. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hatte Mitte April angekündigt, bis zu 3,5 Millionen Euro Strukturhilfe für die Milderung der Folgen der Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen. Ohne die Hilfen des Landes würden den Vereinen und Verbänden Liquiditätsprobleme bis hin zu Insolvenzverfahren drohen, sagte LSB-Präsident Andreas Bluhm. Seit vergangener Woche dürfen Sportanlagen für Einzel- und Paarsport im Freien unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 sind weiterhin gering in MV. Im Vergleich zum Sonntag stieg die Gesamtzahl am Montag (Stand 16.00 Uhr) auf 674, wie das Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilten. Eine 59 Jahre alte Rostockerin starb im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. Sie hatte den Angaben zufolge schwere Vorerkrankungen. Damit stieg die Zahl der Sterbefälle landesweit auf 17.

95 Menschen mussten oder müssen demnach in MV im Krankenhaus behandelt werden, 17 davon auf einer Intensivstation. 30 000 Corona-Tests wurden den Angaben zufolge bislang analysiert. Nach einem Schätzschema des Robert Koch-Instituts - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - sind 547 der positiv getesteten wieder genesen.