Hochschulen : Graduiertenkolleg «Deutungsmacht»: Über Streitkulturen

An der Universität Rostock beginnt am Montag das einwöchige Graduiertenkolleg «Deutungsmacht». Rund 30 Wissenschaftler aus ganz Deutschland halten Vorlesungen zum Thema «Streitkulturen zwischen Konsens und Zerwürfnis». Sie wollen mit den Zuhörern beispielsweise über die Sprache der Rechten, Populismus in den Medien oder das «Recht auf Schwangerschaftsabbruch» diskutieren.

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2019, 11:32 Uhr

Wie die Universität berichtete, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Kolleg seit seiner Gründung vor fünf Jahren mit 6,7 Millionen Euro unterstützt. Die Arbeit sei so bis 2023 gesichert. Es handele es sich um das einzige geisteswissenschaftliche Graduiertenkolleg in Mecklenburg-Vorpommern.