Notfälle : Granate aus Kriegszeit auf Sperrmüll in Neustrelitz entdeckt

14. Januar 2019, 13:13 Uhr

Ein Unbekannter hat in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Sperrmüllplatz «entsorgt». Spezialisten des Munitionsbergungsdiensts bargen das explosive Teil am Sonntag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Passant hatte die Wurfgranate entdeckt und die Beamten alarmiert. Es werde wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.