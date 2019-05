Verkehr : Greifswald zählt die Radfahrer

Greifswald zählt seine Radfahrer: Etwa 130 Helfer sind am Mittwoch im Einsatz, um zwischen 6 und 20 Uhr an 50 Stellen in der Stadt die vorbeifahrenden und geschobenen Fahrräder zu registrieren. Die Aktion ist ein gemeinsames Projekt des Stadtbauamts mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie der Universität Greifswald, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Stadt mit mehr als 10 000 Studierenden will ihren Radverkehrsplan überarbeiten.

von dpa

22. Mai 2019, 10:04 Uhr

Zuletzt waren die Radler 2008 gezählt worden. Damals waren in 14 Stunden 210 000 Radfahrer erfasst worden, teilweise mehrfach. Diese legten in dem Zeitraum insgesamt 86 000 Kilometer zurück. Die Hauptrouten wurden von mehr als 5000 Radfahrern befahren. Die meisten wurden am Mühlentor, der Zufahrt zur Innenstadt gezählt: rund 11 000 radelten dort entlang.

Wann die Ergebnisse der aktuellen Zählung vorliegen, ist noch nicht bekannt. Die Zahlen werden an der Universität ausgewertet, sagte die Stadtsprecherin. Es gehe unter anderem darum, die Attraktivität und Sicherheit des Radverkehrs in Greifswald zu erhöhen und die Radverkehrsführung zu verbessern. Darüber hinaus sollen die Radlerzahlen in eine gesamtstädtische Mobilitätsstrategie einfließen.