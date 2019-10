Kriminalität : Greifswalder Brandserie aufgeklärt: 31-Jähriger festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine Brandserie in Greifswald und Umgebung aufgeklärt. Ein 31-Jähriger wurde wegen Brandstiftung in 16 Fällen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

11. Oktober 2019, 09:15 Uhr

Die Brandserie begann im Februar, als der Mann versucht haben soll, ein Einfamilienhaus in Brand zu setzen. Außerdem steht er unter Verdacht, im April in Greifswald einen Molotowcocktail auf ein Haus geworfen und im Juni in Greifswald eine Wohnungstür in Brand gesetzt zu haben.

Ihm wird auch vorgeworfen, im April in Wackerow im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen unter Naturschutz stehenden Baum sowie in Neuenkirchen bei Greifswald einen LKW-Anhänger angezündet haben.

Der Mann hat laut Polizei die Taten teilweise gestanden. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Stralsund gebracht. Die Polizei konnte mit diesem Fall demnach bereits die dritte größere Brandserie in Greifswald und Umgebung innerhalb der letzten zwei Jahre aufklären.