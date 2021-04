Krankheiten : Greifswalder OB fordert Klarheit über Infektionszahlen

Nach Diskussionen über Corona-Inzidenzwerte im Landkreis Vorpommern-Greifswald fordert Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder auch mit Blick auf das ganze Land Klarheit.

Greifswald | „Ich wünsche mir, dass wir richtige Zahlen bekommen“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag. Für ihn dauere das alles sehr lange. „Das Thema ist ja nicht neu“. Er sehe die Landesregierung in der Pflicht. Die Zahlen des Landkreises würden auch in die Landesinzidenz miteinfließen, die wiederum Grundlage für weitreichende Entscheidungen sei. Wenn zu n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.