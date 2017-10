Unfälle : Greifvogel lässt Beute fallen: Auto von Rentnerin getroffen

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 16:16 Uhr

Mutmaßlich die Beute eines Greifvogels ist einer 70 Jahre alten Autofahrerin auf der A24 bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Tempo 120 gegen die Windschutzscheibe geknallt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor wohl ein großer Raubvogel am Dienstag mutmaßlich ein Kaninchen, das dann auf den Wagen der Rentnerin prallte. Die 70-Jährige, die zuvor mehrere Greifvögel hatte kreisen sehen, kam mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

PM