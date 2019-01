Krankheiten : Grippesaison in MV hat begonnen: Impfstoff ausreichend

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Grippesaison 2018/2019 begonnen. Vom letzten Quartal 2018 bis zur 1. Kalenderwoche 2019 wurden bereits 111 Influenza-Infektionen gemeldet, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit. Das sind deutlich mehr als in der heftigen Grippesaison des Vorjahres, als im selben Zeitraum 29 Infektionen gemeldet wurden. In der Saison davor waren es sogar 288. Erstmals wurde in dieser Saison gegen vier, statt wie bisher nur gegen drei Influenzavarianten geimpft.

von dpa

09. Januar 2019, 06:32 Uhr

Anders als etwa in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz habe es in MV keine Probleme mit fehlendem Grippeimpfstoff gegeben. In den Gesundheitsämtern stehen den Angaben zufolge noch rund 1000 Impfdosen zur Verfügung, insgesamt waren nach frühen Lagus-Angaben 20 000 Dosen beschafft worden. Importe aus dem Ausland seien nicht nötig gewesen.