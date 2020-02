Gesundheit : Grippewelle im Nordosten stabil auf niedrigem Niveau

Avatar_prignitzer von dpa

26. Februar 2020, 13:25 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind in der vergangenen Woche nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) 291 neue Grippe-Erkrankungen registriert worden. In der Woche zuvor seien es 300 Erkrankungen gewesen, teilte das Lagus am Mittwoch in Rostock mit. Damit seien seit Beginn der Grippesaison im Oktober 1668 Influenza-Infektionen gemeldet worden. Diese Zahl läge deutlich unter denen der Vorjahre zum gleichen Zeitpunkt mit 2938 in der Saison 2018/2019 und mit 3477 der Saison davor. Es sei in der jetzigen Saison auch kein Todesfall registriert worden, der mit einer Influenza-Infektion zusammenhängt, hieß es vom Lagus.