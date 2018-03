Gesundheit : Grippewelle macht sich auch in Lehrerzimmern bemerkbar

von dpa

15. März 2018, 10:41 Uhr

Die Grippe- und Erkältungswelle macht sich auch in Mecklenburg-Vorpommerns Lehrerzimmern bemerkbar. Es gebe zahlreiche Krankmeldungen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin am Donnerstag nach einer Abfrage in den vier Schulämtern des Landes. Betroffene Schulen unternähmen alle Anstrengungen, den Unterricht abzusichern, etwa durch Klassenzusammenlegungen. Keine Schule oder Klasse sei geschlossen, betonte der Sprecher. Die aktuelle Grippe-Welle gilt als eine der schwersten und langwierigsten seit zehn Jahren. Allein in der vergangenen Woche waren dem Landesamt für Gesundheit und Soziales 1713 Influenza-Infektionen gemeldet worden, in der Woche davor waren es 1526 Erkrankungen.