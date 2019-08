Kriminalität : Größerer Drogenfund in Rostock

von dpa

22. August 2019, 17:18 Uhr

Die Polizei hat in einer Wohnung in Rostock-Evershagen ein Kilo Drogen sichergestellt. Beamte durchsuchten die Wohnung am Donnerstagmorgen, da dem 30 Jahre alten Wohnungsinhaber der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Bei der Razzia wurden Marihuana, Kokain, Amphetamin und Ecstasy sowie Bargeld «in szenetypischer Stückelung» gefunden. Der Mann wurde laut Polizeiinformationen vorläufig festgenommen. Ein 28-Jähriger, der sich in der Wohnung aufhielt, wurde ebenfalls festgenommen, da gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen.