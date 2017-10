Wetter : Größte Parkanlage des Landes wegen Sturmschäden gesperrt

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 10:06 Uhr

Ludwigslust (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns größter Landschaftspark, der 120 Hektar große Schlosspark Ludwigslust, ist nach schweren Sturmschäden gesperrt worden. «Xavier» habe zahlreiche Bäume entwurzelt, sagte eine Sprecherin des zuständigen Landesbetriebs für Bau und Liegenschaften am Freitag. Wege seien durch abgeknickte Äste blockiert. «Die Aufräumungsarbeiten sind in vollem Gang, die Gefahren jedoch noch nicht gebannt.» Es bestehe immer noch die Möglichkeit, dass sich abgebrochene Äste aus den Kronen lösen und herabstürzen. Ziel sei es, die zentrale Hofdamenallee als wichtige innerstädtische Wegeverbindung am Nachmittag wieder freizugeben.

Schlosspark Ludwigslust