Brauchtum : Größter Karnevalsumzug im Nordosten zieht durch Dömitz

03. März 2019, 01:07 Uhr

Die Kleinstadt Dömitz an der Elbe wird heute zur Karnevalshochburg in Mecklenburg-Vorpommern. Bis zu 10 000 Zuschauer werden zum Straßenumzug erwartet. Rund 15 Motto-Wagen und noch einmal so viele Fußgruppen, Musikkapellen und Tanzformationen wollen in einem fast drei Kilometer langen Zug durch die Stadt ziehen, wie Umzugsleiter Andreas Herrmann sagte. Neben dem Dömitzer Carneval Club beteiligten sich auch befreundete Vereine aus der näheren Umgebung, etwa aus Neuhaus, Tripkau, Woosmer und Neu-Kaliß. «Wir haben eine große Club-Dichte in der Region», sagte Herrmann. Dies sei wohl der Grund dafür, dass der Dömitzer Umzug der größte im Land ist. Aber auch aus Schwerin reise eine Fußgruppe an, aus Spornitz bei Parchim komme ein Wagen. Die originellsten Wagen und Fußgruppen werden prämiert.