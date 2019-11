Buntes : Größtes von Kindern geschriebenes Buch der Welt enthüllt

Rostock (dpa/mv)- Im Kulturhistorischen Museum Rostock ist das nach Recherchen der Veranstalter größte von Kindern geschriebene Buch der Welt präsentiert worden. «Das Rostocker Riesenbuch ist aufgeschlagen 1,80 mal 2,40 Meter groß und wiegt 55 Kilogramm», sagte die Leiterin des Projektbüros Doppeljubiläum, Franziska Nagorny. Für das Projekt waren in diesem Jahr insgesamt 40 000 Arbeitsblätter in 800 Schulklassen an 60 Schulen ausgereicht worden. Anschließend gingen 1170 Texte und Bilder beim Rostocker Verlag Redieck & Schade ein.

Avatar_prignitzer von dpa

05. November 2019, 19:02 Uhr

Hintergrund der Aktion ist das nahe Ende der zwei Jubiläumsjahre der Hansestadt Rostock: Der 800. Geburtstag der Stadt im vergangenen Jahr und der 600. Geburtstag der Universität in diesem Jahr. So lautet der Titel der Veranstaltung am Dienstag: «FESTgemacht - Danke Rostock für 800600». Auf den Arbeitsblättern konnten die Kinder Bilder malen oder ihre Gedanken aufschreiben, wie sie sich eine Universität vorstellen, wie ein Studentenleben aussieht oder was ein Rektor macht.