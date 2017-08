Brände : Großbrand an der Peene zerstört zwölf Bootshäuser

Ein Großbrand hat in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwölf Bootshäuser und mehrere darin befindliche Boote zerstört. Dabei erlitt eine Frau eine Rauchgasvergiftung. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer an einem Boot in einem der Schuppen. Vermutlich habe es beim Auftanken eine Verpuffung gegeben, sagte ein Sprecher.