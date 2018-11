Brände : Großbrand in Agrarbetrieb

In einem Landwirtschaftsbetrieb nördlich von Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt.

von dpa

08. August 2018, 05:31 Uhr

Die Flammen hätten Stallgebäude, ein Reifenlager und ein Silo erfasst, teilte ein Polizeisprecher mit. Mehr als 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Wohnhaus in der Nähe des Brandherdes sei vorsorglich geräumt, die Tiere aus den Ställen ins Freie gebracht worden. Verletzt wurden weder Mensch noch Vieh.

An den Löscharbeiten im Ort Damshagen seien die Feuerwehren aus Grevesmühlen, Klütz, Boltenhagen und Gutow sowie das Technische Hilfswerk beteiligt. Die Brandbekämpfung dauerte auch am frühen Mittwochmorgen noch an. Nach Angaben der Polizei in Rostock könnten sich die Löscharbeiten aufgrund der baulichen Gegebenheiten noch über mehrere Tage hinziehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.